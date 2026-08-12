Hinter einer Klappe in einer Hauswand ist ein Babybettchen, für Eltern, die die Kinder sonst aussetzen würden. Jetzt ist zum dritten Mal seit fast 20 Jahren ein Kind in die Klappe gelegt worden.

In der Jugendhilfe-Einrichtung Sterni-Park in Satrup ist Anfang der Woche ein Neugeborenes in die Babyklappe gelegt worden. Auf Anfrage der SHZ-Redaktion reagierten der Sterni-Park und das zuständige Jugendamt des Kreises Schleswig-Flensburg mit einem gemeinsamen Statement.

Dem Kind geht es gut, heißt es darin. Das ergab eine medizinische Untersuchung. Dabei will man es belassen. Zum Schutz des Kindes und der Mutter wollen sich weder der Sterni-Park noch das Jugendamt Schleswig-Flensburg näher zu dem Fall äußern.

Botschaft an die leibliche Mutter: „Du kannst Dich jederzeit bei uns melden“

Anzeige

Dafür wendet sich Sterni-Park-Geschäftsführerin und Babyklappen-Gründerin Leila Moysich mit einer klaren Botschaft an die Mutter: „Wir hoffen, es geht dir gut. Du kannst dich jederzeit bei uns melden. Egal, in welcher Situation du dich befindest, wir bieten unsere Hilfe und Unterstützung an.“ Sollte sich die Mutter doch für ein Leben mit ihrem Kind entscheiden, stehe man ihr zur Seite.

Für Hilfe und Unterstützung können sich die leibliche Mutter an die Notrufnummer des Sterni-Parks (Telefon 0800 4560789) und an den sozialpädagogischen Dienst des Kreises Schleswig-Flensburg wenden (Telefon 04621 48122961).

Anzeige

Dritter Einsatz der Babyklappe in Satrup

Die Babyklappe in Satrup ist in eine Hauswand eingelassen. Nach der Öffnung lässt sich ein Baby direkt in ein warmes Bettchen legen. Beim Sterni-Park wird dann kurz danach Alarm ausgelöst, damit sich die Mitarbeiterinnen schnell um das Kind kümmern können.

Anzeige

Die Klappe existiert seit 2007. Das Angebot richtet sich an Mütter in größter Not und soll verhindern, dass Neugeborene ausgesetzt werden.

Bislang wurde die Babyklappe nur zweimal genutzt – im Spätsommer 2020 und im Herbst 2024. Das Jugendamt Schleswig-Flensburg übernahm die Vormundschaft über die Neugeborenen und vermittelte sie in Pflegefamilien. Daher ist davon auszugehen, dass dieses Vorgehen auch im jetzigen Fall zutrifft, sollte sich die leibliche Mutter des Kindes nicht melden.

SterniPark betreibt neben der Babyklappe in Satrup noch zwei weitere in Hamburg. Im Jahr 2000 wurde die Erste in Altona eröffnet. Seither seien so „60 Leben gerettet“ worden, heißt es auf der SterniPark-Homepage. (mit dpa, dieser Text erschien zuerst auf SHZ.de)