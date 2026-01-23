mopo plus logo
Jemand spielt Geige. In Schleswig-Holstein gibt es ein neues Gesetz für Musikschulen. Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael

  • Kiel

paidNeues Gesetz für Musikschulen: Wer jetzt mehr Geld bekommt

Das im Januar in Kraft getretene Gesetz bringt Musikschulen mindestens zwei Millionen Euro jährlich. Die SPD sieht dennoch Nachbesserungsbedarf – jedoch nicht bei den Finanzen.

Seit Januar gilt in Schleswig-Holstein ein Gesetz zur Förderung von Musikschulen. Doch die SPD-Fraktion sieht bereits Nachbesserungsbedarf. „Musikschulen spielen eine sehr wichtige Rolle in unserer Gesellschaft”, sagte die SPD-Abgeordnete Beate Raudies. Deshalb müssten die Schulen die Unterstützung erhalten, die sie verdienen.

Das neue Gesetz sieht vor, dass das Land staatlich anerkannte Musikschulen fördert. Das Bildungsministerium übernimmt die Anerkennungsverfahren und zieht dabei Dritte hinzu – etwa externe Dienstleistende oder eine Sachverständigenkommission. 

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

