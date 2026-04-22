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ICE-L Sylt Bahn Hindenburg Damm

Premiere: Der ICE L auf dem Hindenburgdamm nach Sylt. Foto: DB / Dirk Wittmann

  • Sylt

paidNeuer Zug nach Sylt: Es gibt eine schlechte Nachricht – aber auch eine gute

Die Deutsche Bahn hat den Start des Niederflurzuges ICE-L nach Sylt vorgezogen. Die neuen Züge fahren bereits und brauchen vorläufig keinen Lokwechsel mehr in Itzehoe. Trotzdem halten sie dort lange. Warum?

Eigentlich wollte die Deutsche Bahn ihren neuen Niederflurzug ICE-L ab dem 1. Mai im Fernverkehr zwischen Berlin und Sylt einsetzen – doch nun gibt es eine schlechte Nachricht. Und eine überraschende, gute.

Die schlechte: Der neue ICE-L fährt bis 13. Juni erst mal nur zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Sylt. Denn die Schnellfahrstrecke Berlin–Hamburg ist bis dahin noch wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die gute Nachricht: Die Bahn hat den Start des Vorzeigezugs auf der Marschbahnlinie still und leise vorverlegt. Schon seit Montag können Reisende zwischen Hamburg und Sylt einmal am Tag den ICE-L nutzen.

Bahn hat mit dem „Vorlaufbetrieb“ nach Sylt begonnen

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