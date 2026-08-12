Probleme live mitbekommen – Verkehrsminister fährt mit der Deutschen Bahn. Steffen Bilger informiert sich auf Reise über Sicherheit und Sauberkeit der Bahn.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat zu Beginn seiner Sommerreise am Montag Bekanntschaft mit den Problemen beim Bahnfahren gemacht: Im ICE vom Berliner Hauptbahnhof nach Hamburg musste Bilger am Montagmorgen den Wagen wechseln, wie die „Rheinische Post“ berichtete. In der zweiten Klasse des Zugs war die Klimaanlage ausgefallen, der Wagen wurde geräumt und anschließend gesperrt.

Bilger will sich bei der zweitägigen Reise in Pinneberg in Schleswig-Holstein und in Kiel über die Sicherheit in Zügen und die Sauberkeit an Bahnhöfen informieren.

Verkehrsminister kontrolliert Bahn – und erlebt Ausfall

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Am Wochenende hatte er angekündigt, die Bonuszahlungen der Manager der Deutschen Bahn (DB) an vom Bund vorgegebene Ziele auszurichten, etwa der Pünktlichkeit.

Vereinbart mit der Bahn sei aktuell bis 2029 im Fernverkehr eine Pünktlichkeit von 70 Prozent der Züge, sagte Bilger der „Bild am Sonntag“. 100 Prozent werde es „absehbar nicht geben“. (afp/mp)