Neuer Look für Travemünde

Travemünde galt lange als etwas verstaubt und weniger attraktiv als andere Ostseebäder wie Timmendorfer Strand oder Scharbeutz. Doch das Seebad an der Trave hat sich in den letzten Jahren stark verändert.

In Travemünde hat sich einiges getan: Die beiden Promenaden wurden modernisiert und für Autos gesperrt, neue Hotels entstanden. Immer mehr Familien, Wellness- und Aktivurlauber kommen inzwischen an die Trave. Das Nachrichtenportal „t-online” berichtete zuerst.

Der breite Strand lädt das ganze Jahr über zum Spazieren, Sandburgenbauen oder Planschen ein. Direkt an der Promenade liegt ein großer Spielplatz, auf dem Kinder spielen können, während die Eltern die Aussicht oder ein Getränk genießen.

Auch bei Schietwetter lohnt sich ein Besuch in Travemünde

Selbst bei Schietwetter lohnt sich ein Besuch: Im interaktiven Ostseemuseum mit Aquarium können Besucher die Tier- und Unterwasserwelt der Ostsee entdecken. Geöffnet ist von November bis März donnerstags bis sonntags. Eine geführte Tour kostet elf Euro für Erwachsene, neun Euro für Kinder; eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich.

Wer Wellness liebt, findet in Travemünde ebenfalls Angebote: Ein Tag im Spa kostet 29 Euro pro Person, für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern sind es 53 Euro.

Ein weiteres Highlight ist der alte Leuchtturm, der als ältester Deutschlands gilt. Über 142 Stufen gelangt man auf die Aussichtsplattform im achten Stock – mit einem Rundblick über Travemünde, die Trave und die Ostsee.

Die Anreise ist unkompliziert: Mit der Regionalbahn dauert die Fahrt von Hamburg nach Travemünde etwa 90 Minuten, mit dem Auto knapp eine Stunde – ideal für einen Kurztrip ans Meer. (mp)