Was Forscher zu dem Vorfall sagen – und was Schaulustige nun wissen müssen.

In der Flensburger Förde wurde am Freitag (24. Juli) ein Buckelwal gesichtet. Das Umweltministerium gab bekannt, dass sich das Tier zunächst in Richtung Stadt bewegte, dann aber doch umkehrte.

Bei dem Tier handelt es sich vermutlich um einen Wal, der zuvor bereits in Schottland, Dänemark und in der Kieler Förde gesichtet wurde. Die Wasserschutzpolizei unterstützt vor Ort.

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Dass Buckelwale sich während der Wanderungen in flachen Küstengewässern aufhalten und in Buchten einschwimmen, sei ein typischen Verhalten, so das Umweltministerium. Wichtig sei, den Wal in Ruhe zu lassen und bei Sichtungen Abstand zu halten. (tfs)