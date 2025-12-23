Neue S-Bahn-Linie für Hamburg: Bahnhof wird komplett umgebaut

Pendler aus dem Hamburger Umland müssen sich im neuen Jahr auf spürbare Einschränkungen einstellen: Im Zuge des Großprojekts S5 wird der Bahnhof Henstedt-Ulzburg ab Januar 2026 komplett umgebaut. Die Betreibergesellschaft AKN senkt Gleise ab, verlängert Bahnsteige, installiert eine neue Stromschiene – und sperrt zeitweise den gesamten Bahnhof.

Im Rahmen des Projekts S5 beginnt die AKN mit umfangreichen Modernisierungsarbeiten. Ab dem 5. Januar entfallen zunächst die Parkplätze an der Reumannstraße. Ab dem 2. Februar wird das erste Gleis gesperrt.

Geplante Baumaßnahmen für neue S5

Die AKN plant 2026 unter anderem den Neubau von Stützwänden nach teilweisem Abbruch der bestehenden Trogwände. Beide Bahnsteige werden um rund 25 Meter nach Norden verlängert und teilweise erhöht, um barrierefreien Einstieg zu ermöglichen.

Die Gleise im Ulzburger Tunnel will die AKN um bis zu 30 Zentimeter absenken – eine Vorbereitung für den Einbau der Deckenstromschiene. Diese wird im gesamten Bahnhof installiert.

Bahnhof Henstedt-Ulzburg: Auswirkungen auf den Betrieb

Der Zugverkehr läuft während der Bauphase eingeschränkt weiter. Jeweils ein Gleis bleibt in Betrieb. Die Linien A1, A2 und A3 halten weiterhin in Henstedt-Ulzburg. Nur für die Montage der Stromschiene wird der gesamte Bahnhof 2027 für kurze Zeit gesperrt. Die AKN will rechtzeitig über Termine und Ersatzverkehr informieren.

Parken und Ausweichmöglichkeiten

Für die wegfallenden Parkplätze gibt es Ersatz am Bahnhof Ulzburg Süd. Von dort bestehen AKN-Verbindungen. Weitere Infos zum Baufortschritt gibt es hier.

Hamburg und Schleswig-Holstein elektrifizieren für die Fortführung der Linie S5 die Strecke von Eidelstedt bis Kaltenkirchen – rund 30 Kilometer – mit Stromschienen und Oberleitungen. Ab Ende 2028 sollen die Züge direkt von Kaltenkirchen zum Hamburger Hauptbahnhof fahren – ohne Umstieg in Eidelstedt. Das soll Zeit sparen und die Züge pünktlicher machen. (tst)