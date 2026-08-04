In Sirksfelde wurde zum ersten Mal die Brut eines Stelzenläufer-Paares im Binnenland beobachtet: Drei flügge Junge suchen mit ihren Eltern auf den Schlammbänken nach Nahrung. Ein rießen Erfolg für die Naturschützer*innen, die das Feuchtgebiet wiederbelebt haben!

2016 demontierte die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ein Schöpfwerk, dass das ehemalige Feuchtgebiet entwässerte. Das Wasser hat seine natürliche Schwankung zurück. Jetzt entsteht hier im Frühjahr alljährlich ein Flachsee, der im Sommer teilweise austrocknet. Perfekte Bedingungen für zahlreiche Vogelarten!

Stelzenläufer: Von Südeuropa an die Wattenmeerküste bis ins Herzogtum Lauenburg

Anzeige

Stelzenläufer sind in Südeuropa auf dem Vormarsch. Sie haben sich weit nach Norden ausgebreitet und brüten nun alljährlich in Schleswig-Holstein. An der Wattenmeerküste hat sich die Art etabliert. Ein Hotspot: der Beltringharder Koog im Nordfriesland. Hier gibt es breite Flachwasserzonen, optimal für die Nahrungssuche der Watvögel.

Der Bruterfolg im Stiftungsland Sirksfelde zeigt: auch wiedervernässte Feuchtgebiete im Binnenland sind ideal für Arten, die auf feuchte Böden angewiesen sind. Auch Kraniche haben von der Vernässung durch die Stiftung Naturschutz in Sirksfelde profitiert. In diesem Jahr haben Ornitholog*innen dort ein Brutpaar mit zwei Jungkranichen beobachtet. Einige Paare des gefährdeten Kiebitz, sowie des Knäk- und Schnatterentenbrüten brüten dort.

Anzeige

Bernd Struwe-Juhl, Flächenmanager bei der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein: „Von unseren Vernässungsprojekten profitieren viele Pflanzen und Tiere, deren Lebensräume durch die Entwässerung ehemaliger Feuchtgebiete wie Moore und Flachwasserzonen immer kleiner wurden. Jetzt wird unsere Naturschutz-Arbeit in diesem Jahr mit einer erfolgreichen Stelzenläufer-Brut mitten in Schleswig-Holstein belohnt. Das gibt vielen Vernässungsprojekten im Land eine neue ornithologische Perspektive.“ (dpa/mp)