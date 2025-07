Fast Fußgänger überfahren, dann stürzt der Motorradfahrer – mehrere Anzeigen!

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt, nachdem er wartende Fahrzeuge an einer roten Ampel überholt und dabei beinahe einen Fußgänger erfasst hatte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die angerückten Polizeibeamten dann gleich mehrere Verstöße fest.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.25 Uhr an der Edendorfer Straße. An einem dortigen, ampelgeregelten Fußgängerüberweg überquerte ein 14-Jähriger die Fahrbahn. Mehrere Autos hielten dazu an. Von hinten näherte sich ein Motorrad, dessen 34-jähriger Fahrer an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr.

Biker stürzt und verletzt sich dabei

Dabei erfasste der Biker den Fußgänger beinahe und stürzte bei einem Ausweichmanöver. Der 34-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in eine Klinik gebracht. Als die angerückten Polizisten ihn überprüften, kam es für ihn ganz dicke.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Außerdem hatte der Motorradfahrer keinen Führerschein. Das Motorrad, das als gestohlen gemeldet war, hatte falsche Kennzeichen. Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen erstattet: wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und weiterer Delikte.