Nahe Hamburg: Autofahrer entdecken bewusstlosen Motorradfahrer (24) im Graben

Hunderte Menschen in Deutschland verlieren jedes Jahr ihr Leben bei Motorradunfällen, erst vor wenigen Tagen verstarb ein Motorradfahrer in Hamburg noch am Unfallort. In Itzehoe kam es am Sonntagabend zu einem Unfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Um kurz nach 19 Uhr meldeten sich Anrufer bei der Polizei, nachdem sie einen Motorradfahrer bewusstlos in einem Graben neben der Störfischerstraße in Itzehoe gefunden hatten. Polizei und Rettungsdienst rückten aus, unterstützt von einem Hubschrauber, um dem Verletzten zu helfen.

Unfallhergang laut Polizei noch nicht bekannt

Laut eines Reporters vor Ort soll der 24-Jährige stadtauswärts unterwegs gewesen sein, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor, nach rechts abdriftete und mehrere Bäume streifte. Die Polizei kann bislang keine Angaben über den genauen Unfallhergang machen.

Das könnte Sie auch interessieren: Eskalation im Stadtpark: Polizisten nehmen Mann fest – Mob prügelt auf sie ein

Der Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es ihm aktuell geht, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.