Nahe Hamburg: Feuer in Hochhaus – zwei Verletzte

Einsatz für die Feuerwehr am Sonntag: In einem Hochhaus in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) brach am Abend ein Feuer aus.

Die Rettungskräfte wurden um 19 Uhr alarmiert. Sie wurden in den Reinbeker Weg gerufen. Dort brannte es auf dem verglasten Balkon einer Erdgeschosswohnung. Flammen waren zu sehen, und es gab eine starke Rauchentwicklung. Laut eines Reporters vor Ort sollen sich auf dem Balkon Batterien entzündet haben.

Feuer in Wentorf: Zwei Menschen im Krankenhaus

Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. In dem Gebäude sind 66 Menschen gemeldet. Weitere Informationen lagen am Sonntagabend noch nicht vor. (paul)