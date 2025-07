Nahe Hamburg: Einbruch in Juweliergeschäft – Täter flüchten mit Beute

Einsatz für die Polizei in Wedel: In der Nacht zu Montag ist in der Bahnhofstraße in ein Juweliergeschäft eingebrochen worden. Gegen 3 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Täter in das Ladengeschäft ein – und machten reichlich Lärm dabei.

Ein Zeuge wurde durch die Geräusche aufmerksam. Die Täter griffen sich laut Polizei Schmuck aus den Auslagen und Vitrinen. Nach nur wenigen Minuten flüchteten sie mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Spitzerdorfstraße, bogen dort nach links ab und verschwanden aus dem Blickfeld.

Höhe des Schadens liegt im fünfstelligen Bereich

Wie viel genau gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Der Schaden dürfte ersten Einschätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Beide Täter wurden als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, jeweils mit dunkler Sturmhaube, dunklem Hoodie, dunkler Jacke und dunkler Jeans bekleidet. Einer trug dunkle Schuhe und eine dunkle Kunststofftragetasche, der andere helle Schuhe und eine helle Kunststofftragetasche.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04101) 202-0. (paul)