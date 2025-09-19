Frontal-Crash nahe Hamburg: Autofahrer hinterlässt Spur der Verwüstung

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in Hohenfelde (Kreis Steinburg) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Drei Fahrzeuge hatte der Mann gerammt, ehe er frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammenstieß.

Der Unfall ereignete sich auf der Dorfstraße gegen 19.45 Uhr. Der 57-Jährige war mit seinem Renault aus Richtung A23 unterwegs, als er in der 30er-Zone nach eigenen Aussagen das Bewusstsein und damit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen touchierte erst einen Lastwagen und prallte anschließend gegen das Heck eines dahinterfahrenden VW Passats. Daraufhin geriet er in den Gegenverkehr, prallte mit zwei weiteren Autos zusammen und kollidierte schließlich mit einer Hauswand.

Rettungsdienst, Polizei und die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfelde wurden daraufhin an die Unfallstelle nahe der Feuerwache alarmiert.

Drei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Nach Angabe des Einsatzleiters fanden die Kräfte ein langgezogenes Trümmerfeld vor. Der 57-Jährige war glücklicherweise schon wieder ansprechbar und bei dem Aufprall nur leicht verletzt worden. Auch der Fahrer des Opels soll sich nach Polizeiangaben nur leichte Verletzungen zugezogen haben. Beide wurden von den Rettungskräften untersucht und in ein Krankenhaus gebracht.

An drei der fünf beteiligten Fahrzeuge entstanden Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer sowie die Insassen des wartenden Pkws konnten ihre Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen, da nur eher geringere Sachschäden an ihren Fahrzeugen verzeichnet wurden. Die Dorfstraße wurde während der Aufräumarbeiten für längere Zeit gesperrt.