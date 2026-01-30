Nächtliche Zug-Ausfälle im Norden: Diese Strecken sind betroffen

Züge fahren demnach nicht, weil die Deutsche Bahn an Strecken arbeitet. Die Nordbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Im Februar fallen in mehreren Nächten Fahrten des Eisenbahnunternehmens Nordbahn aus. Ursache seien Bauarbeiten der Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn, teilte die Nordbahn aus Kaltenkirchen mit. Betroffen sind die Strecken St. Peter Ording-Husum, Husum-Kiel und Kiel-Flensburg. Teils sind nur Abschnitte gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Zahlen: So (un)pünktlich sind Hamburgs Busse und Bahnen wirklich

Die Nordbahn richte für alle ausfallenden Verbindungen einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, teilte sie mit. Die Mitnahme von Fahrrädern könne nicht garantiert werden. Kunden ist es nicht erlaubt, elektrische Tretroller in die Busse zu nehmen. (dpa)