Große Drogen-Razzia im Norden: eine Festnahme

Bei der Razzia ging es offenbar um Drogenkriminalität: Mit Spürhunden durchsuchten rund 60 Polizisten bis Mitternacht ein Gebäude in Heide – und nahmen einen 43-Jährigen fest. Auch ein hochmotorisierter Audi wurde sichergestellt.

Rund 60 Polizeibeamte durchsuchten in der Nacht zum Donnerstag ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Straße Lüttenheid im Innenstadtbereich von Heide. Der Einsatz soll ersten Angaben zufolge im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln stehen.

Wie die Pressestelle der Polizei Itzehoe in der Nacht telefonisch bestätigte, sei an der Adresse ein 43-jähriger Mann aus dem nördlichen Niedersachsen festgenommen worden. Ob die Polizei Beweismaterial in der Wohnung sichergestellt hat, wurde nicht gesagt.

Bis Mitternacht waren Beamte mit Spürhunden im Einsatz

Die Beamten waren von 22 Uhr bis nach Mitternacht mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Spürhunde wurden eingesetzt. Während der Durchsuchung wurde ein hochmotorisierter Audi durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Weitere Informationen zu den Hintergründen gibt es bislang nicht. Die Straße Lüttenheid blieb über Stunden gesperrt.