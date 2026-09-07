Der Streit um die K8 in Flensburg geht für einen Landwirt und die Stadt in die nächste Runde. Kommt Bauer Knop doch noch an Millionen?

Auch ohne Unterschrift unter einen Vertrag mit der Stadt könnte Bauer Knop einen Betrag von mehr als einer Million Euro erhalten. Sebastian Iwersen

Es klingt mittlerweile wie eine Realsatire: Landwirt Ingo-Willi Knop, besser bekannt als „Bauer Knop“, hat ein Angebot der Stadt Flensburg über mehr als neun Millionen Euro für den Verkauf großer Teile seines Landes abgelehnt. Mit dem neuen B-Plan und dem bevorstehenden zweiten Enteignungsverfahren geht es vor allem um die Flächen für die Taruper Umgehungsstraße K8 – und um die Lärmschutzwälle auf dem Grundstück des Landwirtes.

Denn während für die eigentliche Straßenfläche bis zu 300.000 Euro Entschädigung anfallen könnten, könnten die bereits errichteten Lärmschutzwälle dafür sorgen, dass Bauer Knop auch ohne Einigung mit der Stadt eine Millionen-Entschädigung bekommt.

Ein geschrumpfter B-Plan und das Rätsel um den Lärm

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Hintergrund ist der jahrelange Streit um die K8. Das Oberverwaltungsgericht hatte den ersten Bebauungsplan, den B-Plan Nr. 272, vor vier Jahren gekippt. Die Stadt wollte dafür mehr Flächen in Anspruch nehmen, als nach der gerichtlichen Bewertung zulässig war. Im neuen B-Plan Nr. 321 wurde die ursprünglich vorgesehene Fläche deshalb von 5,22 Hektar auf 2,15 Hektar reduziert.

Die bis zu 3,50 Meter hohen Erdwälle befinden sich nördlich und südlich der Straße. SEBASTIAN IWERSEN

Dabei entsteht ein ungewöhnliches Problem: Entlang der bereits gebauten Trasse stehen bis zu 3,50 Meter hohe Lärmschutzwälle. Ein neues Schallgutachten aus dem Jahr 2024 kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass diese Erdwälle für den Schutz der Anwohner nicht erforderlich sind. Auch die Einordnung des Bereichs als Mischgebiet spielt dabei eine Rolle. Für den neuen Bebauungsplan wurden die Lärmschutzwälle deshalb aus der Planung entfernt. Sie sind damit nicht mehr Bestandteil der Straße und des möglicherweise kommenden Enteignungsverfahrens.

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Gutachten zum K8-Rückbau: Rund 1,22 Millionen Euro für Wälle und Nebenarbeiten

Wie teuer der Rückbau der großen, grün bewachsenen Erdhaufen werden könnte, zeigt ein Gutachten eines von der Enteignunsbehörde beauftragten Ingenieurbüros, das unserer Redaktion vorliegt. Darin werden die Kosten für einen vollständigen Rückbau der K8 mit 2,08 Millionen Euro netto beziffert.

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Rund 1,22 Millionen Euro könnte die Entfernung der Wälle auf Knops Grund und Boden kosten. SEBASTIAN IWERSEN

Für den Abtrag der Erdwälle, die Beseitigung der Knicks und den Abbau der ebenfalls errichteten Lärmschutzwand werden knapp 1,03 Millionen Euro veranschlagt. Allein das Lösen und Zwischenlagern der rund 31.045 Kubikmeter Erde aus den Wällen soll mehr als 930.000 Euro netto kosten.

1,22 Millionen Euro für Rückbau und Bodensanierung

Hinzu kommen unter anderem Kosten für die Wiederherstellung und Aufbereitung des Ackerbodens sowie die Entfernung eines Schotterweges, einer Zufahrt und von Fußwegen auf Knops Koppel südlich der K8. Insgesamt ergibt sich für diese Arbeiten ein Betrag von rund 1,22 Millionen Euro.

Nach den vorliegenden Feststellungen der Enteignungsbehörde geht es dabei um Rückbaukosten, für die Knop eine entsprechende Entschädigung beanspruchen kann. Er könnte diese Entschädigung möglicherweise auch einstreichen, ohne die Wälle abzutragen.

Stadt könnte mehr als 1,5 Millionen Euro an Knop zahlen müssen

Damit steht die Stadt Flensburg vor einem neuen Problem: Für die Flächen, die nach der aktuellen Planung tatsächlich für die K8 benötigt werden, sind bis zu 300.000 Euro Entschädigung eingeplant. Hält Knop daran fest, seine Flächen nicht an die Stadt zu verkaufen, müsste die Stadt Flensburg zusätzlich für den Rückbau der Lärmschutzwälle aufkommen.

Dafür werden die im Gutachten errechneten 1,22 Millionen Euro brutto veranschlagt. Insgesamt könnte sich die Entschädigung damit auf bis zu 1,54 Millionen Euro summieren. Doch auch bis zur Zahlung dieser Summe können noch einmal Jahre vergehen, falls es wieder zu einem Rechtsstreit kommt. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)