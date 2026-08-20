Nach einem Wohnungsbrand finden Einsatzkräfte eine Leiche. Die Identität ist noch unklar, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.

Nach einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Lübecker Stadtteil St. Lorenz ist eine Leiche entdeckt worden.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Identität der Person bislang ungeklärt. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um auch die Umstände, die zum Tod geführt haben, zu klären.

Über die Brandursache gibt es aktuell ebenfalls keine Erkenntnisse. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor.

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Über den Notruf war das Feuer gemeldet worden. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde daraufhin zum Einsatzort entsandt. Das betroffene Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte evakuiert. Während der Löscharbeiten wurde die Leiche entdeckt.

Das Feuer beschränkte sich auf die Wohnung, in der laut Polizei ein erheblicher Sachschaden entstand. Weitere Personen wurden nicht verletzt. (dpa/mp)