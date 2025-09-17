Versuchter Mord bei Hamburg: Polizei fahndet nach BMW – Durchsuchung in Paderborn

Nachdem am 14. Februar in Quickborn (Kreis Pinneberg) ein Mann schwer verletzt wurde, durchsuchte die Polizei am Mittwoch eine Wohnung in Paderborn (Nordrhein-Westfalen). Sie sucht außerdem nach einem weißen BMW.

Die Tat ereignete sich am Abend des 14. Februar an der Feldstraße. Anwohner hatten Schüsse gemeldet und den Notruf gewählt. Mehrere Streifenwagen und ein Notarzt rückten sofort aus.

Mann mit Schussverletzung – Mordkommission ermittelt

In einem Vorgarten fanden die Beamten einen schwer verletzten Mann mit einer Schusswunde. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in eine Klinik gebracht und notoperiert. Laut Polizei bestand zwischenzeitlich Lebensgefahr. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Der Tatort in Quickborn. HamburgNews Der Tatort in Quickborn.

Die Ermittlungen führten zu einem weißen 5er BMW der F10-Reihe, dessen Fahrer vom Tatort geflüchtet war. Nach dem Fahrzeug wird weiterhin gesucht. Die Ermittler stellten jedoch fest, dass ein Mann in Paderborn Bezug zu dem Auto hatte. Dort wurde am Mittwoch die Wohnung durchsucht und Beweismaterial sichergestellt.