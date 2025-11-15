Schwerer Unfall im Norden: Auto reißt Loch in Hauswand

Kreuzungs-Crash in Großenaspe: An der Kreuzung Bimöhlerstraße/Heidmühler Weg im Kreis Segeberg sind gegen 12.30 Uhr ein Pkw und ein Kleintransporter zusammengestoßen – mit heftigem Ausgang.

Durch die Wucht des Aufpralls kam eines der Fahrzeuge von der Straße ab und krachte direkt in die Wand eines Wohnhauses, bestätigt ein Sprecher der Polizei. Der Aufprall riss ein großes Loch in die Mauer.

Technisches Hilfswerk stützt beschädigte Hauswand

Eine Person aus dem Transporter wurde leicht verletzt. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Ob während des Unfalls Bewohner im Haus waren, konnte die Polizei bisher nicht sagen.

Das Technische Hilfswerk rückte an, um die beschädigte Hauswand zu stützen und Trümmerteile zu sichern. Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt noch immer – und sichert die Unfallstelle. (mp)