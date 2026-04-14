Nach Unfall mit Lkw: A1 gesperrt

Nach einem umgestürzten Lkw bleibt die A1 Richtung Norden gesperrt. In Richtung Süden ist ein Fahrstreifen wieder befahrbar.

Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 1 in Richtung Norden gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kippte am Morgen ein Lastwagen zwischen Neustadt-Mitte und Neustadt-Pelzerhaken um und liegt noch immer quer auf der Fahrbahn.

A1: Nach Unfall vorübergehend vollgesperrt

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die A1 musste zunächst in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Mittlerweile ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Süden wieder befahrbar.

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Die Unfallursache wird ermittelt. (dpa/mp)