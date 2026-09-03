Auf einer Kreuzung in Nordfriesland kracht es heftig. Zwei Menschen werden verletzt, eine Beifahrerin schwer. Hatte ein Vorfahrtsfehler den Unfall ausgelöst?

Bei dem Unfall in Goldebek wurde dieses Auto schwer beschädigt. Benjamin Nolte

Schwerer Unfall im Kreis Nordfriesland: Bei einem Unfall auf der Kreuzung Süderstraße und Kolonie in Goldebek sind am frühen Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden.

Gegen 17.30 Uhr wollte ein VW Caddy die Kreuzung auf der L281/L12 überqueren – dabei übersah er offenbar einen sich nähernden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß.

Eine Beifahrerin in dem Skoda, der auf der Straße Kolonie unterwegs war, wurde schwer verletzt. Auch der Fahrer des Autos erlitt leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb dagegen unverletzt, sagte ein Sprecher der Polizei.

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Unfall in Goldebek: Skoda schleudert gegen Linienbus

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, wurde der Skoda durch die Wucht des Crashs anschließend in einen an der Kreuzung wartenden Linienbus geschleudert. Die Beifahrerseite des Wagens wurde dabei massiv eingedrückt. Alle Insassen im Bus kamen nach ersten Informationen mit dem Schrecken davon.

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Auch der Niebüller Rettungshubschrauber „Christoph Europa 5“ wurde alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, waren bereits alle Insassen aus den Pkw befreit, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Björn Brüne.

Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt, der Einsatz wurde gegen 18.50 Uhr beendet. Die Straße war während des Einsatzes auf einer Spur gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. (mp)