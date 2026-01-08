Nach Unfall auf Autobahn bei Hamburg – Polizei fährt Kinder zur Schule

Die A23 ist am Donnerstagmorgen ab Horst/Elmshorn und Elmshorn (Kreis Pinneberg) gesperrt worden. Grund war ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Personen, darunter zwei Schulkinder. Verletzte gab es zum Glück nicht. Zur Schule gelangten die Kinder anschließend mit einem ganz besonderen Fahrzeug.

Es krachte gegen 7.50 Uhr. Nach Polizeiangaben befuhr der 41-jährige Fahrer mit seinen beiden Kindern in einem BMW die Autobahn in Richtung Süden, als sie mit dem Fahrzeug gegen die Leitplanken stießen und auf dem Standstreifen zum Stehen kamen.

Nach Unfall auf A23: Polizei fährt Kinder mit Streifenwagen zur Schule

Eine 10-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu, ins Krankenhaus musste aber niemand. Die Autobahn wurde für etwa eine Stunde in Richtung Elmshorn gesperrt und der Verkehr ab der Anschlussstelle Horst/Elmshorn abgeleitet. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurden die beiden Mädchen (10/12) mit dem Streifenwagen der Autobahnpolizei zur Schule gefahren.