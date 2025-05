Unfassbare Szenen auf der A7: Mann fährt durch Rettungsgasse – und wendet dann wieder

Nach einem schweren Unfall bei Tempo 240 auf der A7 zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg kam es am Samstag zu einem großen Stau in Richtung Hamburg. Autos reihten sich Stoßstange an Stoßstange über Kilometer hinweg. Einem Autofahrer brannten offenbar die Sicherungen durch: Er überholte über die Rettungsgasse – und fuhr dann wieder zurück!

Der Mann fuhr mit seinem silbernen Opel-Kombi durch die stehenden Autos hindurch direkt auf die von der Polizei abgesicherte Unfallstelle zu. Ein Mitarbeiter eines Abschleppdienstes, der ebenfalls im Stau stand, bemerkte das Auto im Rückspiegel und sah, dass es immer näher kam. Er stieg aus und wollte den Opel-Fahrer zur Rede stellen.

„Ich habe schon viel erlebt, aber so etwas noch nie“

Tatsächlich bremste der Mann im Opel, doch er wollte nur schnell vorbeifahren und machte deutlich, dass er keine Zeit habe. Als der Mann aus dem Abschleppwagen zu seinem Wagen zurückging, soll der Opel-Fahrer wutentbrannt ausgestiegen sein und versucht haben, die Tür des Abschleppwagens zu öffnen. Danach habe er ihn noch beleidigt, so der Zeuge.

Nachdem mit der Polizei gedroht worden war, sei der Opel-Fahrer wieder in sein Auto gestiegen, habe gewendet und sei als Geisterfahrer die Strecke zurückgefahren – wieder durch die wartenden Autos hindurch, diesmal nur in entgegengesetzter Richtung! Der Mann aus dem Abschleppwagen sagte zu einem Reporter vor Ort: „Ich habe schon viel erlebt, aber so etwas noch nie.“ Die Polizei ermittelt.

Bei dem Unfall war zuvor der Reifen eines BMW-SUVs bei einer Geschwindigkeit von 240 km/h geplatzt, der daraufhin rechts von der Fahrbahn abkam und sich im Grünstreifen überschlug. Dabei wurde ein Schild aus der Verankerung gerissen. Der BMW schleuderte vom Grünstreifen zurück auf die Fahrbahn und blieb dort auf der Seite liegen. Drei Menschen wurden dabei laut Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen sogar lebensgefährlich. Die A7 war über mehrere Stunden voll gesperrt. (dg/fs)