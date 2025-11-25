Nach Überholmanöver bei Hamburg – Audi-Fahrer rastet aus

Ein Überholmanöver auf einer Landstraße bei Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) endete am Dienstagmorgen in einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, war der 41-jährige Fahrer eines VW Golf gegen 8.30 Uhr auf der L 75 zwischen Wakendorf II und Henstedt-Ulzburg unterwegs. Er gab an, einen Audi überholt zu haben, der zuvor mit etwa 70 bis 80 km/h vor ihm gefahren sein soll. Erlaubt sind dort laut Polizei 100 km/h.

Audi-Fahrer soll Überholvorgang erschwert haben

Während des Überholens soll der Audi-Fahrer plötzlich beschleunigt haben, um den Vorgang zu erschweren. Der Golf-Fahrer musste nach eigenen Angaben kurz vor dem Audi wieder einscheren, um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu vermeiden.

Beim Halt an einer Ampel an der Götzberger Straße soll der Audi-Fahrer – etwa 50 Jahre alt – ausgestiegen sein und sich dem Wagen des 41-Jährigen genähert haben. Es kam offenbar zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Audi-Fahrer Reizgas versprühte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Überholmanöver und der anschließenden Eskalation machen können. Hinweise an Tel. (04193) 99 130.