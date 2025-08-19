mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Junger Disco-Gast veblutete nach Auseinandersetzung in Disco in Trittau

Mirac Y. (21) verblutete in der Disco Fun-Parc in Trittau. Foto: Leimig / privat

  • Trittau

paidNach tödlicher Gewalttat: Disco „Fun-Parc“ schließt für immer

Im April starb hier ein 21-Jähriger nach tödlichen Messerstichen – seit dem Vorfall blieben viele Gäste der Disco „Fun-Parc“ in Trittau fern. Nach dem Insolvenzantrag im Mai gibt es jetzt Gewissheit: Bald stehen die endgültig letzten drei Partys an.

Es ist eine lange Nachtleben-Geschichte, die am 1. September in Trittau enden wird. Denn dann schließt der „Fun-Parc“ 18 Jahre nach seiner Eröffnung. Zusammengerechnet mit den Vorgängern in derselben Location enden dann 38 Jahre Disco-Geschichte in Trittau. Denn eine Fortführung der Nachtleben-Tradition scheint nicht in Planung.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test