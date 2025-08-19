Im April starb hier ein 21-Jähriger nach tödlichen Messerstichen – seit dem Vorfall blieben viele Gäste der Disco „Fun-Parc“ in Trittau fern. Nach dem Insolvenzantrag im Mai gibt es jetzt Gewissheit: Bald stehen die endgültig letzten drei Partys an.



Es ist eine lange Nachtleben-Geschichte, die am 1. September in Trittau enden wird. Denn dann schließt der „Fun-Parc“ 18 Jahre nach seiner Eröffnung. Zusammengerechnet mit den Vorgängern in derselben Location enden dann 38 Jahre Disco-Geschichte in Trittau. Denn eine Fortführung der Nachtleben-Tradition scheint nicht in Planung.





