Kein Zug fuhr am Wochenende vom Lübecker Hauptbahnhof. Stattdessen waren wegen Arbeiten Ersatzbusse im Einsatz. Nun sind die Stellwerksarbeiten abgeschlossen.

Nach mehrtägigen Arbeiten am Stellwerk rollen seit Montagfrüh die Züge der Deutschen Bahn und erixx Holstein am Lübecker Hauptbahnhof wieder. „Der Verkehr rollt planmäßig“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

An dem Stellwerk waren Arbeiten an der Stromversorgung vorgenommen worden. Auch in den kommenden Jahren wird es weitere Arbeiten an dem Werk geben, erklärte der Sprecher. Denn dieses müsse für die im Bau befindliche Querung zwischen Fehmarn und Dänemark erneuert werden.

Hauptbahnhof Lübeck: Ersatzverkehr am Wochenende

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Tausende Fahrgäste mussten am Wochenende auf Ersatzbusse umsteigen. Diese hielten an den LindenArcaden auf beiden Straßenseiten direkt neben dem Bahnhofsvorplatz. Punktuell sei es dabei zu „Menschentrauben“ gekommen, sagte der Sprecher.

Es seien aber immer alle mitgekommen – ein „Chaos“ durch den eingestellten Zugverkehr habe es nicht gegeben. (dpa/mp)