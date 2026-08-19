Schleswig-Holstein
Nach SEK-Einsatz bei Hamburg: Vier Verdächtige festgenommen - einer in Haft
Ein Notruf bricht plötzlich ab – die Polizei rückt mit Großaufgebot an und sperrt Grundstück in Geesthacht ab.
Großeinsatz der Polizei am Montagnachmittag im Kreis Herzogtum Lauenburg: Ein Mann hatte einen Notruf abgesetzt, der plötzlich abbrach. Die Polizei löste daraufhin Großalarm aus – auch das SEK rückte an. Vier Tatverdächtige wurden jetzt festgenommen, einer kam in Haft.
Gegen 15 Uhr ging laut Polizei ein Notruf ein. Nach MOPO-Informationen soll der Anrufer angegeben haben, in Gefahr zu sein. Doch plötzlich riss das Gespräch ab.
Polizei ortet Handy – SEK befreit Mann
Die Polizisten orteten das Handy und lokalisierten es in einem Einfamilienhaus am Stadtrand von Geesthacht. Den Beamten war das Objekt bereits bekannt: Erst vor wenigen Wochen hatte dort eine Durchsuchung stattgefunden. Deshalb wurde auch das SEK angefordert.
Der Mann, der den Notruf abgesetzt hatte, wurde unverletzt angetroffen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses wurden vier Männer vorläufig festgenommen, kamen bis auf einen 33-Jährigen später wieder auf freien Fuß. Gegen den 33-Jährigen erging ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Waffenrecht.
Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt.