Ein Notruf bricht plötzlich ab – die Polizei rückt mit Großaufgebot an und sperrt Grundstück in Geesthacht ab.

Beamte des SEK vor dem Haus in Geesthacht. NEWS5 / René Schröder

Großeinsatz der Polizei am Montagnachmittag im Kreis Herzogtum Lauenburg: Ein Mann hatte einen Notruf abgesetzt, der plötzlich abbrach. Die Polizei löste daraufhin Großalarm aus – auch das SEK rückte an. Vier Tatverdächtige wurden jetzt festgenommen, einer kam in Haft.

Gegen 15 Uhr ging laut Polizei ein Notruf ein. Nach MOPO-Informationen soll der Anrufer angegeben haben, in Gefahr zu sein. Doch plötzlich riss das Gespräch ab.

Polizei ortet Handy – SEK befreit Mann

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Die Polizisten orteten das Handy und lokalisierten es in einem Einfamilienhaus am Stadtrand von Geesthacht. Den Beamten war das Objekt bereits bekannt: Erst vor wenigen Wochen hatte dort eine Durchsuchung stattgefunden. Deshalb wurde auch das SEK angefordert.

Mehrere Polizeifahrzeuge am Einsatzort. NEWS5 / René Schröder

Der Mann, der den Notruf abgesetzt hatte, wurde unverletzt angetroffen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses wurden vier Männer vorläufig festgenommen, kamen bis auf einen 33-Jährigen später wieder auf freien Fuß. Gegen den 33-Jährigen erging ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Waffenrecht.

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Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt.