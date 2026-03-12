Nach Unfall mit Gelenkbus auf A24: Ursache steht fest – Betreiber reagiert

Der schwere Unfall mit einem Bus des Schienenersatzverkehrs auf der A24 im August 2025 hat kein juristisches Nachspiel. Nach monatelangen Ermittlungen wurde das Verfahren eingestellt.

Der Unfall hatte sich am 16. August 2025 im Kreis Herzogtum Lauenburg ereignet. Ein Gelenkbus des Ersatzverkehrs für die gesperrte Bahnstrecke Hamburg–Berlin war bei Schwarzenbek von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und hatte die Mittelleitplanke durchbrochen. Dabei wurden vier Fahrgäste verletzt, der Busfahrer sogar schwer. Die Autobahn musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Links-Fraktion an den Bundestag hervorgeht, konnten die Ermittler jedoch weder ein technisches Problem noch einen menschlichen Fehler als Ursache feststellen. „Bezüglich des Unfalls vom 16. August 2025 ergaben die behördlichen Ermittlungen wie auch die interne Prüfung keine Hinweise auf technisches oder menschliches Versagen“, heißt es darin. Die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren deshalb eingestellt.

Betreiber des Ersatzverkehrs reagiert auf Unfälle

Wie kam es dann zu dem folgenschweren Unfall? Die Staatsanwaltschaft Lübeck spricht gegenüber dem „Abendblatt“ von einem „Zusammenspiel mehrerer Faktoren“, die dazu führten, dass der hintere Teil des Gelenkbusses ausbrach. Laut Oberstaatsanwalt Jens Buscher spielten unter anderem der Zustand der Fahrbahn rund um die Unfallstelle sowie die Geschwindigkeit des Busses eine Rolle. Gleichwohl hätten die Untersuchungen ergeben, dass das Unglück nicht zwingend vermeidbar gewesen wäre, wenn der Busfahrer langsamer gefahren wäre. Der Gelenkbus, der für Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde zugelassen war, war laut Gutachten kurz vor dem Unfall in der Spitze mit 98 km/h unterwegs.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Genossen, hört die Signale: SPD in der Krise

SPD in der Krise Drohnen-Boote auf der Elbe: Welche Rolle Blohm + Voss spielt

Welche Rolle Blohm + Voss spielt Wut über hohe Benzinpreise: Mineralöl-Händler im Interview

Mineralöl-Händler im Interview Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Wie der HSV seine neuen Spieler findet & St. Paulis dicke Krankenakte

Wie der HSV seine neuen Spieler findet & St. Paulis dicke Krankenakte 28 Seiten Plan 7: Musik im Dunkeln in der Laeiszhalle & Ausgehtipps für die ganze Woche

Ganz ohne Konsequenzen blieb der Unfall dennoch nicht. Der Betreiber des Ersatzverkehrs reagierte mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen: Die Höchstgeschwindigkeit für Gelenkbusse wurde freiwillig auf eine Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde begrenzt und die gesamte Flotte technisch auf dieses Tempo gedrosselt.

Lesen Sie auch: Schon wieder: XXL-Ersatzverkehr verunglückt auf Autobahn

Der Unfall hatte eine breite Diskussion ausgelöst. Politiker und Verkehrsexperten stellten damals infrage, ob Gelenkbusse überhaupt auf Autobahnen eingesetzt werden sollten. Die Kritik wurde noch lauter, nachdem wenige Wochen später ein weiterer Bus des XXL-Schienenersatzverkehrs auf der A24 verunglückte.