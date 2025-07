Nach schrecklichem Unfall im Norden: Elfjähriger in Klinik gestorben

Ein elf Jahre alter Radfahrer wird in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) von einem Auto angefahren. Dabei verletzt er sich schwer. Nun hat die Polizei eine traurige Nachricht.

Der Junge war gegen 7 Uhr mit dem Fahrrad auf der Landesstraße 317 in Richtung Jarplund unterwegs. Zwischen der Dorfstraße Munkwolstrup und der Straße Am Krug, auf Höhe einer Bushaltestelle, wollte er die Fahrbahn überqueren. In diesem Moment näherte sich eine Frau in einem Ford Fiesta und erfasste den Jungen frontal. Die 43 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock.

Der bei dem Unfall lebensgefährlich verletzte Schüler wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Kiel gebracht. Dort kämpften die Ärzte um sein Leben. Vergeblich, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte: Das Kind erlag am Samstagmittag seinen schweren Verletzungen.