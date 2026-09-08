Am Montag wurde eine 43-jährige Frau bei einem Machetenangriff in Ahrensburg lebensgefährlich verletzt. Jetzt wurde der Tatverdächtige in eine Psychiatrie eingewiesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden späteren Opfer in einem Mehrfamilienhaus geputzt, als sich ihnen der 32-Jährige mit einem langen, machetenartigen Schwert näherte.

Die Frau und der Mann flüchteten nach draußen und versteckten sich in ihrem Auto. Der Tatverdächtige soll eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und die 43-Jährige anschließend mit der Waffe verletzt haben. Als ihr 54-jähriger Begleiter ihr zu Hilfe kam, wurde auch er verletzt.

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Angriff in Ahrensburg: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck leiteten gegen den 32-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein.

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Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kannten die beiden Verletzten den mutmaßlichen Angreifer nicht. Auch Anhaltspunkte für eine politisch motivierte Tat liegen laut Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit nicht vor.

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Bereits nach der Tat hatte es Hinweise darauf gegeben, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte. Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter am Dienstag die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Am Dienstagnachmittag wurde der Tatverdächtige dorthin gebracht.