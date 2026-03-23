Es ist der wichtigste Schritt zur Verwirklichung des Aktionsplans Ostseeschutz in Schleswig-Holstein: In der nächsten Woche treten die drei Meeresschutzgebiete in der Ostsee in Kraft, die die Landesregierung nach harten Debatten ausgewiesen hat.

Auf den nächsten Montag, 23. März, hat Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt lange hingearbeitet: Mit der Enthüllung einer Infotafel in Hohwacht (Kreis Plön) will er einen Meilenstein der Grünen in der Landespolitik sichtbar machen.

In der kommenden Woche werden die drei von der Landesregierung ausgewiesenen Meeresschutzgebiete auf der Ostsee Wirklichkeit. Die jeweiligen Verordnungen treten in Kraft. Das vor Hohwacht ist eines der Gebiete.