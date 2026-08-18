Mann raste nach Hafenfest durch die noch volle Husumer Innenstadt. Ein Fußgänger musste zur Seite springen, ein Polizist wurde angefahren.

Obwohl die Straße durch das Stadtfest noch sehr belebt waren, raste ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes durch Husum. (Symbolfoto) dpa/Olaf Meinhardt

In Husum hat ein Mercedes-Fahrer in der Nacht zu Sonntag ordentlich Gas gegeben und ist durch die Innenstadt gerast – obwohl die Straßen nach einem Stadtfest noch gut besucht waren. Ein Fußgänger konnte sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite retten. Ein Polizist wurde von dem Wagen angefahren.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 2 Uhr. Nach dem Ende der traditionellen Hafentage soll ein 21-Jähriger in sein Mercedes-Coupé gestiegen sein und den Wagen durch eine noch stark besuchte Straße stark beschleunigt haben.

Trotz Vollbremsung: Polizist von Mercedes-Raser angefahren

Anzeige

Ein Fußgänger soll sich laut Polizei mit einem Sprung zur Seite gerettet haben, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Der Mercedes raste jedoch weiter – direkt auf einen Polizisten zu, der sich wegen eines anderen Einsatzes vor Ort aufhielt.

Das könnte Sie auch interessieren: Raser flüchtet vor Polizei: 18-Jähriger mit 155 km/h in Hamburg unterwegs

In letzter Sekunde legte der 21-Jährige eine Vollbremsung hin. Er konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Polizist von dem Mercedes angefahren und leicht verletzt wurde.

Anzeige

Die Polizei sucht nun Zeugen und Passanten, die Angaben zur Fahrweise des Mannes machen können oder selbst durch den Mercedes in Gefahr gebracht wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (04841) 830 0 entgegen.