Nach vier Wochen Protestcamp auf Sylt müssen nun Zelte abgebaut und Bierdosen entsorgt werden. Am Sonntag endet der fünfte Punksommer in Folge auf der Insel – nicht alle werden aber sofort abreisen.

Teilnehmer des Punk-Camps auf Sylt stehen auf der Zeltwiese in Tinnum. Lea Albert/dpa

Auf Sylt geht am Sonntag das Punk-Protestcamp nach rund vier Wochen offiziell zu Ende. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland übten unter dem Motto „Normalize Revolution“ seit dem 20. Juli nach Angaben der Gruppe „Aktion Sylt“ Kritik am Kapitalismus und setzten ein Zeichen für mehr Solidarität.

Rund 80 Zelte standen zuletzt auf der sogenannten Festwiese in Tinnum nahe des Flughafens.

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Das Ende des Camps bedeutet nicht, dass alle Punks direkt das Gelände und die Insel verlassen: Bis zum 19. August haben die Organisatoren Zeit, die Wiese im Gewerbegebiet zu räumen, ihren Müll zu entsorgen und die mobilen Toiletten abholen zu lassen.

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Kreis wollte Camp auf Sylt stoppen

Rund um das Punk-Protestcamp (20. Juli bis 16. August) auf der Nordseeinsel hatte es vor dem Start ein juristisches Tauziehen gegeben. Der Kreis Nordfriesland wollte das Camp auf der Nordseeinsel in diesem Jahr stoppen – die Veranstalter sowie das Verwaltungsgericht sahen das aber anders.

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Es ist der fünfte Punksommer in Folge auf der Urlaubsinsel. Mit dem 9-Euro-Ticket waren im Sommer 2022 zahlreiche Punks aus ganz Deutschland nach Sylt gereist und hatten mit dem ersten Protestcamp bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. (dpa)