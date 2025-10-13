Nach fünf Jahren Bauzeit: Lkw-Entlastung auf wichtiger Bundesstraße eröffnet

Die B5 ist viel befahren und wird seit Jahren ausgebaut. Nun gibt es eine weitere Freigabe. Der Abschnitt der für die Westküste wichtigen Bundesstraße 5 zwischen Tönning und Husum (Kreis Nordfriesland) kommt voran.

Gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Christian Hirte, soll Schleswig-Holsteins Ressortchef Claus Ruhe Madsen (CDU) am Montagvormittag eine Anschlussstelle südlich von Husum freigeben. Dadurch werden Wohngebiete im Süden der Kreisstadt vom Lkw-Verkehr entlastet.

B5: Fünf Jahre Bauzeit, 25,5 Millionen Euro Baukosten

Für 25,5 Millionen Euro ist dort unter anderem eine Brücke entstanden, die den örtlichen Verkehr künftig über die Kreisstraße K137 führt und das bisher unfallträchtige Einfädeln von der Kreisstraße in die B5 erleichtert. Der Kreis Nordfriesland und die Stadt sind mit 5,8 Millionen Euro an dem vor fünf Jahren begonnenen Bauvorhaben beteiligt.

Die B5 ist eine der zentralen touristischen Routen entlang der Nordseebäder und zu den Nordfriesischen Inseln. Die Straße zwischen Husum und Tönning wird für rund 200 Millionen Euro auf drei Spuren erweitert. Seit 2021 laufen die Bauarbeiten auf dem 5,7 Kilometer langen Teilstück zwischen Tönning und Rothenspieker. Das Teilstück soll zum Jahreswechsel 2026/2027 fertig werden. (dpa/mp)