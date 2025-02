Nach Familienstreit? Frau mit Hubschrauber in Krankenhaus geflogen

Endete hier ein Streit mit einem Rettungseinsatz? Am Sonntagnachmittag wurde eine Frau im Kreis Segeberg verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt.

Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach 14.30 Uhr in die Brüchhorststraße in Sievershütten gerufen. Die Polizei ermittelt derzeit, was genau vorgefallen ist. Demnach soll es zuvor zu einem Familienstreit gekommen sein.

Frau per Hubschrauber in Krankenhaus geflogen

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, sei die Frau offenbar im Zuge dessen gestürzt und habe sich so stark am Kopf verletzt, dass sie das Bewusstsein verlor. Seitens der Feuerwehr konnten keine Angaben zu Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden. Nur die Landung eines Rettungshubschraubers konnte bestätigt werden.

Laut aktueller Ermittlungen stehe Körperverletzung im Raum, so eine Sprecherin der zuständigen Polizei-Leitstelle. (mwi/abu)

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes wurde fälschlicherweise die Feuerwehr als Quelle eines Zitates erwähnt. Die Angaben wurden entsprechend korrigiert.