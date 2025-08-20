Mehr als 40 Menschen in einem Transporter eingeschleust: Razzia im Norden

Die Bundespolizei Sachsen ist am Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz in Heide (Dithmarschen) angerückt. Dort wurde ein Mann festgenommen, der 2023 mehr als 40 Menschen nach Deutschland eingeschleust haben soll.

Laut einem Sprecher der für diesen Einsatz zuständigen Bundespolizei Pirna (Sachsen) war es im Juli 2023 in Dresden zu einem Verkehrsunfall mit einem Transporter gekommen. Der Fahrer flüchtete damals. In dem Transporter waren 43 Personen, die vornehmlich aus Syrien stammen und vermutlich über Polen nach Deutschland eingeschleust worden sind. Alle wurden überprüft und in Gewahrsam genommen.

Ermittlungen führten auf die Spur eines 21-Jährigen, der den Transporter gefahren haben soll. Nun konnte der mutmaßliche Schleuser in Heide lokalisiert werden.

Ein Großaufgebot an Bundespolizisten rückte nun zur Wohnanschrift des Mannes an und nahmen ihn fest. Zudem sei dort laut dem Sprecher noch ein weiteres Objekt durchsucht worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.