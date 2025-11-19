Nach Einsatz: Löschfahrzeug kracht gegen Baum – neun Feuerwehrleute in Klinik

Auf dem Rückweg von einem Einsatz krachte ein Feuerwehrwagen gegen einen Baum. Alle neun Feuerwehrleute kamen in ein Krankenhaus.

Auf der Rückfahrt nach einem Einsatz ist ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr in Negernbötel bei Bad Segeberg in Schleswig-Holstein von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Dabei wurden am Dienstagabend neun Feuerwehrleute verletzt, wie die Polizei mitteilte. Weitere Feuerwehrfahrzeuge, die auch auf dem Rückweg von dem Brandeinsatz waren, stoppten sofort und leisteten Erste Hilfe.

Alle neun Feuerwehrleute nach Unfall ins Krankenhaus

Zwei Männer seien in der Fahrerkabine eingeklemmt worden. Sie wurden von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit. Alle neun Feuerwehrleute wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau nach Abend in der Schanze überfallen: „Er schrie mich an, griff mir in den Slip“

Zur Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Warum das Löschfahrzeug bei der Gemeinde Negernbötel von der Straße abgekommen war, ist noch unklar. (dpa/mp)