Trottel-Diebe wollen Getränkemarkt plündern – das geht mächtig schief

Ihr Plan, gewaltsam mit einem Auto in einen Getränkemarkt zu fahren, um dort die Auslagen zu plündern, ging für drei junge Männer in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) in der Nacht zu Sonntag mächtig schief. Zwar hatten sie sich bei der Tat maskiert, zuvor aber nicht.

Wie die Polizei bekanntgab, hatte sich der Vorfall gegen 4.30 Uhr an einem Getränkemarkt an der Großen Straße abgespielt. Dort fuhren die Täter (19, 20 und 21 Jahre) mit einem Opel rückwärts durch die Eingangstür. Nachdem die Schiebetür aus den Angeln gesprungen war, plünderten die jungen Männer die Zigarettenständer im Kassenbereich.

Nach Verfolgungsjagd: Auto kracht gegen Hauswand – Festnahmen

Danach flüchteten sie mit dem Auto vor der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizei, die von Anwohnern alarmiert worden war. Weit kamen sie jedoch nicht: In der rund 14 Kilometer entfernten Ortschaft Tolk verlor der Fahrer die Kontrolle über den Opel und krachte in die Mauer eines Wohnhauses. Dort wurden die Insassen festgenommen.

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Trio unmaskiert von Überwachungskamera erfasst

Die Polizei wäre ihnen aber auch so auf die Schliche gekommen. Während der Tat war das Trio maskiert. Die Besprechung zur Tatvorbereitung führten sie jedoch unmaskiert auf dem Parkplatz des Getränkemarktes durch und wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt.