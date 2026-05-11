mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Chemische Reaktion in einer Flüchtlingsunterkunft

Nach einer chemischen Reaktion in einer Flüchtlingsunterkunft in Rendsburg waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Foto: Danfoto

  • Rendsburg

Nach chemischer Reaktion: Großeinsatz in Flüchtlingsunterkunft

Am Montagnachmittag rückten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und ein Streifenwagen der Polizei zu einer Flüchtlingsunterkunft in Rendsburg aus. Der Grund: eine chemische Reaktion.

Gegen 14.50 Uhr wurden dort – offenbar versehentlich – verschiedene Reinigungsmittel gemischt, wodurch es zu einer chemischen Reaktion kam. Nach Informationen eines Polizeisprechers kam es weder zu einem Brand noch zu einer Explosion.

Nach chemischer Reaktion: Mehrere Personen evakuiert

Die Polizei verständigte vorsorglich die Feuerwehr. Menschen, die sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude befanden, wurden von den Einsatzkräften ins Freie begleitet. Zu Schaden kam niemand.

Das könnte Sie auch interessieren: Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Passagier aus Norddeutschland unter Beobachtung

Vor Ort waren die Feuerwehr sowie ein Streifenwagen der Polizei im Einsatz. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zum Teil mit Schutzanzügen im Einsatz. Das betroffene Gebäude in der Pastor-Bielfeldt-Straße 10 gehört zur Landesunterkunft für Flüchtlinge. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test