Nach chemischer Reaktion: Großeinsatz in Flüchtlingsunterkunft

Am Montagnachmittag rückten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und ein Streifenwagen der Polizei zu einer Flüchtlingsunterkunft in Rendsburg aus. Der Grund: eine chemische Reaktion.

Gegen 14.50 Uhr wurden dort – offenbar versehentlich – verschiedene Reinigungsmittel gemischt, wodurch es zu einer chemischen Reaktion kam. Nach Informationen eines Polizeisprechers kam es weder zu einem Brand noch zu einer Explosion.

Nach chemischer Reaktion: Mehrere Personen evakuiert

Die Polizei verständigte vorsorglich die Feuerwehr. Menschen, die sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude befanden, wurden von den Einsatzkräften ins Freie begleitet. Zu Schaden kam niemand.

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Vor Ort waren die Feuerwehr sowie ein Streifenwagen der Polizei im Einsatz. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zum Teil mit Schutzanzügen im Einsatz. Das betroffene Gebäude in der Pastor-Bielfeldt-Straße 10 gehört zur Landesunterkunft für Flüchtlinge. (mp)