Nach Unfall übersehen: Radfahrer entdeckt lebensgefährlich Verletzten am Straßenrand

Schwerer Verkehrsunfall nahe Itzehoe: Der Fahrer kam am Donnerstag von der Straße ab und blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen unbemerkt von anderen Verkehrsteilnehmern liegen – möglicherweise stundenlang.

Der Autofahrer kam auf der Straße Ost zwischen Neuenbrook und Rethwisch von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Böschung und prallte dort gegen zwei Bäume. Entdeckt wurde der Unfall erst durch einen vorbeikommenden Fahrradfahrer. Weder das Auto noch irgendwelche Spuren waren von der Straße aus zu sehen.

Unfall im Norden: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Der Mann (40) habe sich zu diesem Zeitpunkt in einem lebensgefährlichen Zustand befunden, da er viel Blut verloren hatte. Weil anfangs unklar war, ob der Fahrer in seinem Kleinwagen eingeklemmt war, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Neuenbrook und Krempe zur technischen Hilfeleistung an die Unfallstelle aus.

Einsatzkräfte bei der Rettung des Mannes. Holstein-Report Einsatzkräfte bei der Rettung des Mannes.

Die ersten Einsatzkräfte konnten den Mann jedoch ohne technisches Gerät aus dem Auto bergen – die Fahrertür war durch die Kollision mit dem ersten Baum abgerissen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Verkehrswende: Jetzt schlagen sich die CDU-Senioren voll auf Tjarks‘ Seite

Wie lange der Mann in seinem Fahrzeug auf Hilfe warten musste, ist unklar. Der Unfall könnte bis zu eineinhalb Stunden zurückliegen, da es möglicherweise schon zuvor zu einem Unfall mit dem Fahrzeug kam, so Augenzeugen. Alkoholeinfluss könne bei dem Mann auch nicht ausgeschlossen werden.