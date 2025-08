Nach Attacken auf Klinikmitarbeiter: 23-Jähriger kommt in die Psychiatrie

Zwei Mitarbeiter des Westküstenklinikums sind in Heide angegriffen und verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Nun hat der Haftrichter entschieden.

Nach Angriffen auf zwei Mitarbeiter des Krankenhauses in Heide (Kreis Dithmarschen) wurde ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann war am Dienstag festgenommen worden.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ist er dringend tatverdächtig, am vergangenen Sonntag und Montag am Westküstenklinikum eine Frau und einen Mann mit einem spitzen Gegenstand angegriffen zu haben. Die 40 Jahre alte Frau wurde schwer, der 45-jährige Mann leicht verletzt. „Die Hintergründe der Taten bleiben weiterhin unklar”, hieß es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Nun hat der Haftrichter entschieden: Er ordnete die Unterbringung des 23-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Itzehoe am Mittwochnachmittag mit. Eine psychisch bedingte Schuldunfähigkeit könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Ermittelt wird gegen ihn wegen versuchten Mordes und wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/mp)