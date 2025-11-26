Frau sticht Betreuerin Schere in den Kopf – Urteil da

Brutaler Angriff in Nordfriesland: Eine Frau hat ihre Betreuerin in einem Supermarkt mit einer Schere verletzt. Nun wurde in Flensburg im Prozess wegen versuchten Totschlags das Urteil verkündet.

Sie war wütend und stach zu: Wegen eines Angriffs mit einer Schere auf ihre Betreuerin hat das Landgericht Flensburg eine 32-Jährige zu einer Haftstrafe von drei Jahren wegen versuchten Totschlags verurteilt und die Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie angeordnet. Der Unterbringungsbefehl bleibe bestehen, sagte die Vorsitzende Richterin. Der Maßregelvollzug sei ohne Alternative, auch weil die Frau gefährlich für die Allgemeinheit werden könne. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

32-Jährige verletzte Betreuerin mit Schere

Die Vorsitzende Richterin führte aus, dass die Angeklagte seit Anfang Januar in einer betreuten Wohneinrichtung in Nordfriesland gelebt habe. Dort habe sie sich nicht wohlgefühlt und sei mehrfach weggelaufen – auch am Tag der Tat, dem 27. Februar. Zudem sei sie bereits zuvor wegen Gewalttätigkeiten auffällig gewesen.

Zu einem Ausflug zu einem Supermarkt im nahe gelegenen Friedrichstadt später am Tag hat die 32-Jährige nach Ansicht des Gerichts aus Wut über ihre Betreuerin eine Schere eingesteckt, um diese zu verletzen. Als sich diese über eine Bananenkiste gebeugt habe, habe die Angeklagte zugestochen.

Die Schere sei mehrere Zentimeter tief in den Kopf eingedrungen und habe auch einen Gesichtsnerv verletzt. Die Angeklagte habe mit der Tat erreichen wollen, dass sie die Einrichtung verlassen und zu ihren Eltern zurückkehren kann.

Staatsanwaltschaft ging von verminderter Schuldfähigkeit aus

Der Prozess fand weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Noch vor dem Verlesen der Anklageschrift wurde der Saal geräumt; erst zur Urteilsverkündung war die Öffentlichkeit wieder zugelassen.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren und die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Demnach ist die 32-Jährige vermindert schuldfähig. Der Verteidiger beantragte hingegen, die Frau nicht zu bestrafen im Sinne einer Freiheitsstrafe. Sie sei krankheitsbedingt schuldunfähig. Die Nebenklage schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesige Geldsummen, neue Enthüllungen: Der Druck auf Christina Block ist jetzt immens

Die Angeklagte ist dem Gericht zufolge wegen einer neurologisch bedingten Entwicklungsbesonderheit erheblich vermindert schuldfähig, aber normal intelligent. Auch die Einsichtsfähigkeit sei während der Tat vollständig erhalten gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin. Die Angeklagte habe gewusst, dass die Schere gefährlich sein könne. Die Folgen für die Betreuerin seien ihr gleichgültig gewesen. (dpa/mp)