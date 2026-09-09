Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt unterbreiten vier Schauspieler dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten eine verrückte Idee.

Es ist eine ungewöhnliche Idee, die der Kommunikations-Experte Lars Meier und vier Schauspielerinnen und Schauspieler für Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther nach der Wahl in Sachsen-Anhalt haben. 466.000 Menschen sollen in den Norden kommen, unter dem Motto „Demokraten ans Meer.“

Mehr als fünf Minuten ist das Video lang, das Saskia Fischer, Johanna Christine Gehlen, Sebastian Bezzel und Stephan A. Tölle im Netz geteilt haben. Es beginnt mit den Worten: „Daniel Günther, übernehmen Sie. Ich hätte da eine Idee.“

Satirischer Aufruf an Daniel Günther – 466.000 Menschen sollen nach Schleswig-Holstein kommen

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Die Idee sieht folgendermaßen aus: Die Demokraten aus Sachsen-Anhalt sollen nach Schleswig-Holstein ziehen. „22 Prozent der Deutschen sagen, sie würden das Land verlassen, wenn die AfD die Bundesregierung übernimmt. Wenn dieser bundesweit erhobene Wert auch nur annähernd für Sachsen-Anhalt gilt, reden wir von 466.000 Menschen“, heißt es weiter.

Daniel Günther solle diese Chance nutzen und die Leute nach Schleswig-Holstein holen. „Die Menschen bringen ihre Möbel sogar selbst mit“, geht der Beitrag weiter. Was es braucht, seien Sonderzüge und Busse, die die Menschen in den Norden bringen. „Die Deutsche Bahn müsste dabei pünktlich fahren. Das ist zugegebenermaßen der unrealistischste Teil meines gesamten Vorschlags.“ Der könne generell „Spuren von Satire enthalten“, heißt es schon einleitend.

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Sachsen-Anhalt würde dadurch „Menschen, Fachkräfte, Steuereinnahmen, Wirtschaftskraft und eine Stimme im Bundesrat“ verlieren, wogegen Schleswig-Holstein „alles gewinnen“ würde.

Das Video wurde auf Instagram von der Hamburger Kommunikationsagentur „Gute Leude Fabrik“ und dem Radiosender „Ahoy Hamburg“ gepostet.