Spektakulärer Drei-Millionen-Euro-Raub: Polizei gelingt ein Coup

Am 12. September 2024 wurde in Reinbek ein Schließfachunternehmen überfallen. Die Täter erbeuteten knapp drei Millionen Euro. Doch der Polizei gelang es, einen Großteil der Beute zurückzuholen. Jetzt wird der erste Teil wieder an die Opfer ausgehändigt.

Sie wollten ihre Wertgegenstände an einem besonders sicheren Ort aufbewahren – und genau das wurde ihnen zum Verhängnis: Im September 2024 raubten drei Männer einen Schließfachbetreiber aus. Sie brachen eine zweistellige Anzahl an Schließfächern auf und erbeuteten Gold, Silber, Schmuck und Bargeld im Wert von knapp drei Millionen Euro. Dann flohen sie mit der Beute.

Drei Verdächtige festgenommen und durchsucht

Fast ein Jahr lang mussten die Opfer um ihre Anlagen bangen. Jetzt können einige von ihnen ihren Besitz wieder bei der Polizei abholen, wenn sie ihren Anspruch nachweisen können. Rund ein Drittel der Beute ist inzwischen aus Serbien wieder in Deutschland angekommen, erklärte eine Polizeisprecherin.

In den vergangenen Monaten gelang es den Beamten gemeinsam mit serbischen Behörden, drei Tatverdächtige zu schnappen: einen 52-jährigen Serben, der mit einem Teil der Beute über Ungarn in sein Herkunftsland geflohen war. Einen 32-jährigen Serben, der in Hamburg festgenommen und inzwischen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Genau wie ein 37-jähriger Serbe, der laut Polizei im Laufe des Prozesses ermittelt werden konnte. So konnte ein Großteil des Diebesguts zurückgeholt werden. (zc)