Weiterhin gibt es keine Beweismittel zum Todesfall an Grzegorz S. Nun sucht die Polizei auf Sylt einen leergepumpten Teich nach möglichen Hinweisen ab.

Ein Polizist sucht die Umgebung eines Campingplatzes bei Westerland nach Spuren ab. (Archivbild) Syltpress / Wolfgang Barth

Wegen eines ungeklärten Tötungsdelikts aus dem Jahr 2023 sucht die Polizei erneut nach möglichen Beweismitteln. Bei dem Opfer handelt es sich um den 39-jährigen Handwerker Grzegorz S. Er war im März 2023 tot auf einem Feldweg bei Westerland gefunden worden. Nun rückt ein Teich nahe der Sylter Gemeinde erneut in den Fokus der Ermittler.

Der Teich stand bereits kurz nach Bekanntwerden der Tat am 16. März 2023 im Fokus der Ermittler. Mehrmals hatten Einsatzkräfte dort unter anderem nach dem Autoschlüssel des Opfers, einem Handy, einem Feuerlöscher und einem möglichen Tatwerkzeug gesucht – jedoch ohne Erfolg.

Nun nutzt die Bereitschaftspolizei anstehende Pflegearbeiten an dem Gewässer für eine erneute Suche. Da die örtliche Gemeinde den Teich unabhängig von den Ermittlungen leerpumpt, ergibt sich für die Kriminalpolizei am 23. und 24. Juli 2026 die Möglichkeit, den Gewässergrund erneut nach möglichen Beweisstücken abzusuchen.

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Hintergrund: Der ungeklärte Fall Grzegorz S.

Der 39-jährige Handwerker war am 17. März 2023 tot auf einem Feldweg zwischen der Süderstraße und der Lorens-de-Han-Straße außerhalb von Westerland gefunden worden. Er lag in seinem schwarzen VW Passat.

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Woran Grzegorz S. genau starb, ist weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigte lediglich Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung.