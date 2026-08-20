In Elmshorn haben mehrere Objekte gebrannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) haben am frühen Mittwochmorgen gleich mehrere Brände die Einsatzkräfte beschäftigt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

In der Julius-Leber-Straße wurde die Polizei gegen 2 Uhr auf einen brennenden Müllcontainer aufmerksam. Im Bereich einer Sackgasse stand der Container in Flammen.

Doch damit nicht genug: In unmittelbarer Nähe entdeckten die Beamten zwei weitere Brandherde. Ein in einem Parkhaus abgestellter Pkw und eine Arbeitsmaschine – ein Teleskoplader – standen ebenfalls in Flammen. Die Feuerwehr rückte an und übernahm die Löscharbeiten.

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Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei Elmshorn beschlagnahmte den Brandort und nahm Ermittlungen zur Ursache der Feuer auf. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

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Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Feuern geben können, sich unter 04121 8030 zu melden. (kla)