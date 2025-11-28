Aus einer Wertstoffinsel in Quickborn wurde über Nacht eine Müllhalde. Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung des Kreises Pinneberg (GAB) zeigt sich erschrocken von dem Ausmaß. Erste Hinweise deuten auf Täter aus dem Gastronomie-Gewerbe hin.

Ärger über abgestellten Sperrmüll oder anderen Unrat an Altglas- und Papier-Containern kommt leider immer mal wieder im Kreis Pinneberg auf. Was sich in dieser Woche an einer Wertstoffinsel an der B4 in Quickborn zugetragen hat, ist jedoch kaum zu glauben. Der Bereich unmittelbar neben dem Recyclinghof der GAB gleicht einer Müllhalde. Das Entsorgungsunternehmen zeigt sich schockiert und geht von mehreren Tätern aus. Erste Hinweise deuten auf eine gewerbliche Müllentsorgung hin. Können die Umweltfrevel ermittelt werden?