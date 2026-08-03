Schwerer Unfall im Kreis Steinburg: Ein Motorradfahrer ist am Nachmittag schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es zu dem Crash kommen konnte.

Das Auto und das Motorrad wurden bei der Kollision schwer beschädigt. Florian Sprenger

Die B206 bei Kellinghusen war nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag in beide Richtungen gesperrt. Da ein illegales Kraftfahrzeugrennen im Raum steht, wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen.

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein Motorradfahrer im Kurvenbereich (50er-Zone) in Richtung Kellinghusen: Er war nach Zeugenaussagen mit so hoher Geschwindigkeit unterwegs, dass er in den Gegenverkehr geriet und mit dem Wagen einer Familie zusammenstieß.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß auf B206 schwer verletzt

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Die Frau, die mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in dem Hyundai unterwegs war, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Biker erlitt bei dem Aufprall mit dem Auto schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Zum genauen Zustand des Mannes konnte die Polizei bisher keine genauen Angaben machen.

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Die Familie erlitt einen Schock und kam vorsorglich ins Klinikum. Die Bundesstraße war stundenlang voll gesperrt.