Auf der B77 hat es einen schweren Unfall gegeben. Eine Frau stirbt – gegen den Unfallverursacher wird ermittelt.

Rettungskräfte und Einsatzfahrzeuge sichern die Unfallstelle auf der B77 ab. Daniel Friederichs

Am Mittwochmorgen hat sich auf der B77 bei Rendsburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau stirbt. Die Straße war stundenlang gesperrt.

Gegen 9.55 Uhr stießen auf der B77 mehrere Fahrzeuge zusammen. Nach Angaben eines Reporters vor Ort ereignete sich der Unfall kurz hinter der Abfahrt Eiderpark.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Unfallverursacher ein 73-jähriger Mann. Mit seinem VW Geländewagen sei der Mann in den Gegenverkehr geraten. Dadurch kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito und einem dahinter fahrendem Motorrad.

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Eine Motorradfahrerin stirbt bei dem Unfall

Die 45-jährige Motorradfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt. Weitere Unfallbeteiligte wurden durch den Verkehrsunfall leichtverletzt.

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Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Um die Verletzten vor den Blicken von Vorbeifahrenden zu schützen, wurde eine weiße Sichtschutzwand errichtet.

Die B77 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde in Richtung Norden über die Loher Straße und in Richtung Süden über die Fockbeker Chaussee umgeleitet. Im Bereich der B77 kam es bis 14 Uhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

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Gegen Unfallfahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt

Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde die Beschlagnahme der drei beteiligten

Fahrzeuge und des Führerscheins des Unfallverursachers angeordnet. Zudem wurde

ein Verkehrsunfallsachverständiger hinzugezogen.

Gegen den 73- jährigen Fahrer des VW wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (kla)