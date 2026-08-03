Schwerer Unfall im Kreis Plön: Eine Frau fuhr mit ihrem Motorrad auf der Überholspur der A1, als ein Auto ausscherte. Es kam zum Zusammenstoß.

Eine 36 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 in Richtung Fehmarn schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizeidirektion Lübeck prallte die Frau aus dem Kreis Plön am Sonntagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Lensahn mit ihrem Motorrad gegen das Heck eines Autos, das auf die linke Fahrspur wechselte.

Unfall auf der A1: Verkehrsbehinderungen in Richtung Norden

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Rettungskräfte brachten die schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte 36-Jährige in ein Krankenhaus. Die 50 Jahre alte Autofahrerin erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen.

Die Autobahnpolizei Scharbeutz ermittelt zur Unfallursache. Der Unfall führte auf der A1 in Richtung Norden zu Verkehrsbehinderungen, bis die Strecke am Abend wieder freigegeben wurde. (dpa)